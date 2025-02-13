Станция метро «Удельная» может открыться раньше мая

Смольный планирует сократить сроки работ и открыть станцию метрополитена «Удельная» в апреле. Предварительно дату запуска определили на 1 мая, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Чиновник проинспектировал ход работ по капремонту станции. Большая их часть уже выполнена. Специалисты провели антикоррозийная обработку в наклонном ходе, заменили водоотводящие зонты. На станции продолжают восстанавливать четыре эскалатора. Там также провели работы со стенами, полом, витражами, улучшили вентиляцию.

«Планируем открыть "Удельную" к началу майских праздников. Но знаем, как станцию ждут петербуржцы, особенно дачники, поэтому постараемся сократить сроки и запустить ее уже в апреле»,— написал господин Поляков в своем Telegram-канале.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что транспортно-пересадочный узел «Удельная» планируют открыть в 2030 году.

Татьяна Титаева