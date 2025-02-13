Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина подала документы на новый срок

В Петербурге в ближайшее время пройдут выборы уполномоченного по правам ребенка. Эту должность в течение последних пяти лет занимала Анна Митянина. Как пишет «Фонтанка», госпожа Митянина вновь претендует на пост детского омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Информацию о том, что Анна Митянина подала документы на переизбрание, подтвердили несколько депутатов петербургского Законодательного собрания. При этом отмечается, что ее кандидатуру поддерживает губернатор Александр Беглов.

Госпожа Митянина занимала пост вице-губернатора города по соцполитике в период с 2017 по 2020 годы. До этого она работала в юридическом комитете Смольного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на освободившееся место «медицинского» вице-губернатора пришел директор территориального фонда ОМС Константин Звоник. Он занял кресло ушедшего из Смольного Олега Эргашева, который покинул правительство «по собственному желанию». Господин Эргашев был назначен на должность 5 марта 2020 года. Он сместил на посту Анну Митянину: она оставила кресло чиновника ради должности уполномоченного по правам ребенка.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «Здоровье Смольного пошло на поправку».

Дарья Астанина