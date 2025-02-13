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Пожар в производственном здании на Волхонском шоссе тушат по рангу № 2

Крупное возгорание произошло в производственном здании на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Пожару присвоен повышенный ранг № 2, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Тушение крупного пожара на Волхонском шоссе в Ленобласти

Тушение крупного пожара на Волхонском шоссе в Ленобласти

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Фото: Пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

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Тушение крупного пожара на Волхонском шоссе в Ленобласти

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Фото: Пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленобласти

К месту происшествия отправились пожарные из Леноблпожспаса, МЧС, ВДП и Петербурга. Они работают по дополнительному номеру 1-БИС. Огонь возник в двухэтажном здании на 625 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало.

По данным районной прокуратуры, возгорание произошло на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО «Зиверг». Надзорный орган организовал проверку по факту крупного пожара.

В 15:12 сообщили о ликвидации открытого горения. Спасатели ведут работу по проливке. Общая площадь тления в завалах составляет около 100 кв.м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар на Волхонском шоссе в Петербурге вечером 9 февраля тушили по повышенному номеру сложности.

Татьяна Титаева

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