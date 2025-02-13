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Незаконные торговые объекты убрали с территории Апраксина двора стараниями приставов

С территории Апраксина двора убрали незаконные торговые объекты. Как сообщили в ГУ ФССП по Петербургу, некое юридическое лицо исполнило решение суда после возбуждения исполнительного производства, нескольких штрафов и предупреждения об уголовной ответственности.

Фото: ГУ ФССП по Петербургу

Фото: ГУ ФССП по Петербургу

Факт самовольного размещения торговых павильонов установил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Он постановил демонтировать незаконные конструкции.

В отделе судебных приставов по Центральному району в отношении юрлица было возбуждено исполнительное производство. В ГУ ФССП отметили, что добровольно должник решение суда не исполнил. В связи с этим организация дважды привлекалась к административной ответственности — речь идет о штрафах в размере 30 тыс. и 50 тыс. рублей. Также в отношении должника был вынесен исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей.

Как добавили в ведомстве, организацию предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, после этого постройки были демонтированы. Судебному приставы предоставили соответствующие документы, а также фотографии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала снести незаконные торговые объекты на Муринской дороге.

Дарья Астанина

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