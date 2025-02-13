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Коммерсантъ FM
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Турция опьяняет контрафактом

Как туристам обезопасить себя от горячительного фальсификата

В Турции участились случаи отравления поддельным алкоголем. С начала 2024 года отмечено более 330 случаев серьезной интоксикации, 103 человека погибли, еще 230 — госпитализированы. Среди пострадавших могут быть россияне, сообщают СМИ. Власти страны предупреждают о росте продаж фальсификата, выдаваемого за известные бренды, говорят турецкие медиа со ссылкой на губернатора Анкары Васипа Шахина. Рост числа подделок связан с увеличением цен на крепкое спиртное, власти с января в очередной раз повысили налоги на алкоголь и табачные изделия.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проблема с контрафактом актуальна для всех регионов республики, включая туристические, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Турции Абдурахман Камбур-оглу: «Отравление алкоголем — это одна из существующих проблем в Турции. Цены на горячительные напитки за последние годы очень сильно подорожали, люди сами ищут пути и производят свой алкоголь. Самый опасный момент, когда какая-то организованная группа делает, так сказать, фейки, производит один в один и пускает его на рынок.

Туристы едут за развлечениями

Потребители не могут отличить, то есть на эту ловушку может попасться каждый. В курортных городах отели, рестораны очень щепетильно относятся ко всем вопросам, строго отслеживают, очень осознанно, никто, естественно, не будет такими вещами рисковать, когда на кону жизнь людей и тем более, когда речь идет о туристах. Если сравнить с Россией, тот или иной напиток, он может стоить в два-три раза и даже в пять раз дороже, чем в России».

Представители российской туриндустрии напоминают, что базовая туристическая страховка не покрывает риски отравления алкоголем. Такие случаи надо оговаривать отдельно, что увеличит стоимость полиса примерно на 30%, рассказал руководитель по работе с физическими лицами страхового брокера АМСЕК 24 Максим Колядов: «Если на неделю один человек взрослый едет в Турцию, стоимость полиса составит где-то 1500 или 2000 руб.

Туристы не торопятся в Анапу

Если мы включаем риск отравления алкоголем, то стоимость полиса составит 2,5 тыс. руб. или 3 тыс. руб. Туристы не информированы, никто об этом даже не думает. При покупке путевки очень часто страховка идет сразу в комплекте, и там ее покупают для галочки. Лимит возмещения выбирается сразу, минимальный — $40 тыс. Максимальный — около $100 тыс., но зависит от страховой компании. Отравление алкоголем, если добавить этот риск, то он будет полностью покрываться на весь лимит. То есть все риски, которые будут включены в полис, окажутся в рамках полного лимита».

В январе офис губернатора Стамбула заявлял, что в борьбе с контрафактной продажей алкоголя предприняты все меры. В магазинах, торгующих спиртным, теперь обязательна установка камер, предписаны регулярные проверки таких точек. Власти в начале года изъяли 102 т метанола и этанола в Анкаре и более 86 тыс. литров контрабандных напитков в Стамбуле.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ирина Савина

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