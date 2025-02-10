Туристы едут за развлечениями

Более 10% россиян путешествуют ради концертов или спектаклей, об этом свидетельствует статистика сервиса «Купибилет». При этом 14% опрошенных отправляются в поездку с целью посетить музей и достопримечательности, 9% привлекают ночные клубы и знаменитые бары. По словам собеседников “Ъ FM”, на туристическом рынке спрос на поездки на концерты растет с 2022 года по двум причинам. Первая — зарубежные звезды больше не приезжают в Россию. Вторая — купить билеты стало сложнее из-за трудностей с оплатой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В этом году, например, есть заявки на концерт Стинга, рассказал управляющий партнер сервисной компании «Консьерж» Кирилл Левадный: «Недавно был большой гастрольный тур у Тейлор Свифт, и наши клиенты выезжали в различные города Европы. Она выступала в Париже, в Варшаве. То же самое было летом, когда в Европу прилетала Metallica. В основном все эти билеты брались у перекупщиков, цена начиналась от €1 тыс. и выше. Одно место в ложе на Metallica стоило порядка €2,5 тыс., это так называемые места с hospitality, когда в этих ложах какие-то напитки, снеки сервируются и лучший обзор.

Сейчас покупают билеты на Стинга в Арабских Эмиратах. Некоторое количество билетов мы реализовали. Там тоже прайс начинается от €500 и выше в зависимости от места».

При поездках на концерты внутри страны россияне реже обращаются к туроператорам, все переезды и билеты путешественники обычно бронируют самостоятельно. Количество тех, кто готов отправиться в другой город или страну ради концерта, не превышает 2-3%, говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Выставки и другие события — это скорее сопутствующие мероприятия. Если вы сейчас объявите в Москве выставку Архипа Куинджи, человек из Магадана не бросит все свои дела и не полетит ради нее в Москву. Это всегда дополнение.

Условный человек из Магадана едет в Москву по своим делам, в командировку или он пересаживается и дальше едет куда-то в Турцию, в Египет, тогда здесь он зайдет на выставку Куинджи. Но это никогда не будет самоцелью, это не чемпионат мира по футболу, когда люди действительно бросают все дела и специально летят на матч любимой команды. Если брать поездки фанатов, да, люди специально передвигаются за своей любимой командой, независимо от того в России это или за рубежом».

Помимо концерта Стинга, туроператоры также предлагают съездить на выступление Кристины Агилеры в Арабских Эмиратах и группы One Republic в Азербайджане. В списке не только концерты, но и крупные спортивные события, например, «Формула-1» в Бахрейне в апреле.

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Елена Иванова