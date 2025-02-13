Жертвы «ветроволновой нагрузки»

Арбитражный суд Кубани принял решение взыскать 630 тыс. руб. с компаний «Волгатранснефть» и «Кама шипинг», владеющих танкерами, находившимися в декабре прошлого года в акватории Черного моря в нарушении регламентов сезона плавания. В результате танкеры «Волгонефть-239» и «Волганефть-212» потерпели крушение, в результате чего в море вылилось 2,5 тыс. тонн мазута. Ответчики утверждали в зале суда, что имели свидетельства на разовый перегон, а причиной крушения судов стала «ветроволновая нагрузка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края определил взыскать с владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, а также танкеров, нарушивших сезонные регламенты плавания в акватории Черного моря, в общей сложности на 630 тыс. руб. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого арбитража, с московского ЗАО «Волгатранснефть», владеющего танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109», взыскано по 300 тыс. руб. за каждое судно. С пермского ООО «Кама шиппинг» по судну «Прикамье» взыскано 30 тыс. руб. «Компании, в собственности которых находятся судна, потерпевшие крушение, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов,— «Ъ-Кубань»)»,— уточнили в суде.

Истцом по административному делу выступила Новороссийская транспортная прокуратура. Представители собственников танкеров в зале суда заявили, что судна имели свидетельства на разовый перегон, и их состояние якобы было признано удовлетворительным. Причиной крушения танкера «Волгонефть-239» его собственник считает «ветроволновую нагрузку, превысившую конструктивные возможности корпуса». По мнению прокуратуры, документы собственника не были приведены в порядок, а судно находилось в акватории Азовского и Черного морей по истечении закончившегося сезона плавания. Суд в итоге согласился с доводами надзорного ведомства.

Как сообщила ТАСС представитель компаний-ответчиков в суде Ольга Паутова, судовладельцы планируют подать апелляционную жалобу по трем делам. Адвокат считает, что некорректно возлагать всю ответственность только на судовладельца, потому как движение судов контролировали также портовые службы и фрахтователь. Кроме того, защита оспорит определение суда об отказе в объединении дел в одно производство касаемо «Кама Шиппинг» и «Волгатранснефть».

Ольга Паутова отметила, что они планируют доказать отсутствие вины во вменяемом нарушении, поскольку законом предусмотрено, что вина предполагает, что судовладелец имел возможность выполнить требования закона, но не сделал этого. Однако возможности выполнить требования не было, как утверждает представитель.

Новороссийская транспортная прокуратура в середине января 2025 года подала в суд три заявления о привлечении к административной ответственности ЗАО «Волгатранснефть» (по судам «Волгонефть-109», «Волгонефть-239» и «Волгонефть-270») и два заявления о привлечении к административной ответственности ООО «Кама шиппинг» (по судам «Волгонефть-212» и «Прикамье»).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Арбитражный суд Кубани не разрешил ООО «Кама шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» объединить административные дела о нарушении регламентов по танкерам, которые были в районе ЧС по истечении закончившегося сезона плавания. Суд также отказал в истребовании переговоров экипажей со службой управления движения судов (СУДС). Представитель судовладельцев просил объединить дела в целях процессуальной экономии. Прокуратура, в то же время, парировала это заявление тем, что в административных делах есть факты нарушения эксплуатации различных судов, что образует раздельные составы преступлений. В части истребования доказательств представители судовладельцев заявляли, что они важны при рассмотрении дела, поскольку указания о передвижении судов по истечении разрешенного сезона плавания в данном районе дает СУДС. Но истец настоял на том, что судовладельцы неверно трактуют данные нормы законодательства, заявив, что решения о передвижении принимает капитан судна с разрешения СУДС.

Суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение утром 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. У первого танкера оторвало носовую часть, он сел на мель, второй лег в дрейф. МЧС сообщало, что эвакуировало с «Волгонефти-212» 13 моряков, один член команды погиб. Из танкеров вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. С тех пор выбросы происходят регулярно. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя. В регионе действует федеральный режим ЧС.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в настоящий момент фрагменты кормы танкера «Волгонефть-239» продолжают вывозить на утилизацию. «Специалисты распиливают части севшего на мель танкера с помощью грейфера и ведут погрузку в тонары. Затем отпиленные куски судна отвозят на металлолом»,— говорят в оперштабе.

Помимо административного дела в отношении компаний, владеющих танкерами, два из которых потерпели крушение, 15 декабря управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ). Позже дело по «Волгонефти-212» переквалифицировали на более тяжкий состав (ч. 2 ст. 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа.

Дмитрий Михеенко