Суд отказал в объединении дел владельцам затонувших танкеров в Керченском проливе

Арбитражный суд Краснодарского края не разрешил ООО «Кама шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть», которые являются судовладельцами потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть 239» соответственно, объединить административные дела о нарушении регламентов по нескольким танкерам, которые были в районе ЧС по истечении закончившегося сезона плавания. Как сообщает ТАСС, суд также отказал в истребовании доказательств — переговоров экипажей со службой управления движения судов (СУДС).

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В середине января Новороссийская транспортная прокуратура подала в суд три заявления о привлечении к административной ответственности ЗАО «Волгатранснефть» по судам «Волгонефть 109», «Волгонефть 239» и «Волгонефть 270». Еще два заявления о привлечении к административной ответственности были поданы к ООО «Кама шиппинг» по судам «Волгонефть-212» и «Прикамье».

Все иски поданы по ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Суд начал их рассматривать 6 февраля.

Ходатайство об объединении в одно производство административных дел, связанных с танкерами «Прикамье» и «Волгонефть-212», подал представитель ООО «Кама шиппинг». Он также ходатайствовал об истребовании доказательств в виде записей переговоров экипажей данных судов с СУЦ. Это вызвало возражения со стороны гособвинения, и в удовлетворении ходатайств суд отказал.

Разбирательство по делу о танкере «Прикамье» суд назначил на 13 февраля, предварительное заседание по административному делу по «Волгонефть-212» — на 20 февраля.

Суд также начал рассматривать заявления прокуратуры к ЗАО «Волгатранснефть» по танкерам «Волгонефть 109» и «Волгонефть 239». Представитель компании заявлял аналогичные ходатайства, но суд отказал в их удовлетворении. Разбирательство по танкеру «Волгонефть 109» пройдет также 13 февраля.

Представитель судовладельцев просил объединить дела в целях процессуальной экономии. По мнению прокуратуры, есть факты нарушения эксплуатации различных судов, что образует раздельные составы преступлений. В части истребования доказательств представители судовладельцев заявляли, что они важны при рассмотрении дела, поскольку указания о передвижении судов по истечении разрешенного сезона плавания в данном районе дает СУДС. Но гособвинитель настаивает, что судовладельцы неверно трактуют данные нормы законодательства, заявив, что решения о передвижении принимает капитан судна с разрешения СУДС.

Татьяна Ручкина