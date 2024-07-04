На Урале в башне «Исеть» подрались экс-силовик и авторитетный бизнесмен Гасанов

В Екатеринбурге в башне «Исеть» произошла драка между авторитетным бизнесменом Марселем Гасановым и бывшим сотрудником силовых структур. Как сообщает портал 66.ru, ссора произошла на личной почве, из-за девушки, но якобы сейчас у оппонентов уже нет претензий друг к другу.

На ролике, опубликованном порталом, видно, что драке предшествовал словесный конфликт, который перерос в потасовку. Первым удар нанес бывший правоохранитель, после чего в ответ на это Марсель Гасанов нанес ему серию ударов руками и ногами, повалив на пол, затем оппоненты вышли из здания.

После драки суд признал Марселя Гасанова виновным в мелком хулиганстве и назначил 10 суток ареста, однако наказание он сможет отбыть только после выхода из больницы, куда попал после драки. В городской полиции «Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарий.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Марселю Гасанову покровительствовал майор ФСБ Александр Кетов. Он был уволен со службы по компрометирующим основаниям по итогам внутренней проверки, которую инициировали правоохранители после публикаций в СМИ, в которых утверждалось, что силовик содействует деятельности криминального авторитета. Взамен на покровительство Марсель Гасанов предположительно мог быть осведомителем Александра Кетова и рассказывать ему важную информацию о криминальной жизни региона.

Мария Шараева

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