Силовики пришли с обысками к авторитетному бизнесмену Марселю Гасанову

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к авторитетному бизнесмену Марселю Гасанову. Как сообщает Е1, следственные действия проходят в квартире и дома у бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным информационного портала, правоохранители подозревают Марселя Гасанова в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст.210.1 УК РФ). В следственных органах информацию не комментируют.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в июле прошлого года Марсель Гасанов подрался бывшим сотрудником силовых структур. Якобы ссора между оппонентами возникла из-за девушки. После драки суд признал бизнесмена виновным в мелком хулиганстве и назначил 10 суток ареста.