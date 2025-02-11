Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силовики пришли с обысками к авторитетному бизнесмену Марселю Гасанову

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к авторитетному бизнесмену Марселю Гасанову. Как сообщает Е1, следственные действия проходят в квартире и дома у бизнесмена.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным информационного портала, правоохранители подозревают Марселя Гасанова в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст.210.1 УК РФ). В следственных органах информацию не комментируют.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в июле прошлого года Марсель Гасанов подрался бывшим сотрудником силовых структур. Якобы ссора между оппонентами возникла из-за девушки. После драки суд признал бизнесмена виновным в мелком хулиганстве и назначил 10 суток ареста.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...