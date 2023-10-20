К авторитету применили профилактику

Сотрудники уголовного розыска и бойцы Росгвардии задержали в Екатеринбурге четырех человек, у которых обнаружили предметы, похожие на пистолеты Макарова. По данным СМИ, одним из них оказался криминальный авторитет Марсель Гасанов. В МВД заявили, что это было «обычное оперативное мероприятие профилактического характера». Всех задержанных после проверки отпустили, их пистолеты оказались травматическими.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О задержании Марселя Гасанова и еще трех человек в кафе «Каспий» в Екатеринбурге вечером 18 октября сообщил портал Е1.ru. По данным издания, «известного криминального авторитета» «скрутили», надев черный мешок на голову. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил «Ъ-Урал» информацию о работе силовиков вблизи кафе, однако не стал говорить о личностях задержанных.

По словам полковника Горелых, это было «обычное оперативное мероприятие профилактического характера», которое проводили сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР свердловского главка МВД. Силовую поддержку полицейским оказали бойцы СОБР Росгвардии.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии, сообщая о проводимых мероприятиях, задержанных назвали предполагаемыми членами и лидером преступной группировки. Однако в полиции такие формулировки по отношению к задержанным использовать не стали.

«Рейд проходил в рамках реализации поступившей информации. Всего было задержано четыре человека. В их машине было найдено несколько предметов, похожих на пистолеты Макарова, без документов, их отправили на экспертизу с целью проверить на причастность к ранее совершенным преступлениям»,— отметили в МВД. Задержанных доставили для проверки в отдел по борьбе с организованной преступностью (ОБОП).

Валерий Горелых сообщил «Ъ-Урал», что после проверочных мероприятий задержанные были отпущены по домам. «За знакомство со зданием екатеринбургского ОБОП претензий со стороны доставленных граждан не последовало. Они и в дальнейшем будут находиться в постоянном поле зрения оперуполномоченных в профилактических целях»,— пояснил он. Обнаруженными «стволами» оказалось травматическое оружие, документы на которое задержанные предоставили сотрудникам полиции.

Портал 66.ru сообщил, что уроженец Дагестана Марсель Гасанов известен как участник «многочисленных криминальных разборок» в Екатеринбурге. На Урале он якобы «осел» после освобождения из колонии в Ивделе (Свердловская область). По данным издания, он принимал участие в противостоянии управляющих компаний «Кировская» и «Аурус» за контроль над БЦ «Манхэттен». В 2023 году у Марселя Гасанова якобы обострился конфликт с местным криминальным авторитетом Гией Свердловским. Источник издания допустил, что проведение полицией «профилактического мероприятия» в отношении Марселя Гасанова может быть направлено на «усмирение» его растущих амбиций.

В прошлом году Е1.ru сообщал, что Марселя Гасанова прикрывал сотрудник ФСБ Александр Кетов. После появления этой информации в СМИ силовика уволили со службы по компрометирующим основаниям.

Алексей Буров