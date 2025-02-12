Помочь Фогелю попросили дети адвоката

По словам Дмитрия Афанасьева, заняться защитой Марка Фогеля его попросили собственные дети: они знали о нем от своих друзей, которые учились в Англо-американской школе в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Дмитрий Афанасьев

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Адвокат Дмитрий Афанасьев

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По словам господина Афанасьева, обвинение, предъявленное гражданину США, согласно статистике, в России обычно влечет за собой срок в два раза меньше, чем назначили Марку Фогелю, и право на УДО.

«Он получил слишком суровый приговор суда — 14 лет лишения свободы за незаконное хранение нескольких грамм медицинской марихуаны, кстати прописанной ему американским врачом для обезболивания, необходимого в результате хронического заболевания,— отметил адвокат Афанасьев.— Справедливо будет отметить, что сотрудники колонии, где содержался наш клиент, с пониманием относились к его тяжелому положению и делали все возможное для того, чтобы не делать это положение еще хуже».

Понятно, что условия могли бы быть лучше, но в сложившихся обстоятельствах надо отметить, что сотрудники не препятствовали оказанию адвокатской помощи и отзывались на наши периодические просьбы об оказании медицинской помощи, рассказал господин Афанасьев. Марк Фогель получил более 400 болеутоляющих уколов в связи с имеющимся у него хроническим заболеванием. О том, кем работал и чем еще занимался в ИК Марк Фогель, «пусть он расскажет в своей книге», сказал адвокат.

Дмитрий Афанасьев отметил, что в США у Марка Фогеля был статус wrongfully detained, он присваивается человеку, который получил непропорционально суровое наказание, либо осужден незаконно.

«Когда стало очевидным, что администрация Байдена не присваивает необходимый статус нашему клиенту, подключились американские юристы, которые добились присвоения этого статуса Марку,— рассказал Дмитрий Афанасьев.— Для этого им пришлось познакомиться с Дональдом Трампом, и я считаю, что им обоим повезло. Присвоение в США такого статуса обязывает правительство США добиваться возврата гражданина на родину. Когда юристам удалось добиться присвоения Марку нужного статуса, это сделало возможным все остальные переговоры».

На вопрос о том, подавал ли Марк Фогель прошение о помиловании, Дмитрий Афанасьев ограничился такой фразой: «Как известно из СМИ, вчера на пресс-конференции в Вашингтоне Марк Фогель поблагодарил президента России за помилование и Дональд Трамп присоединился к этой благодарности».

Александр Александров