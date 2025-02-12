Специалисты склоняются к версии о подрыве танкера Koala в порту Усть-Луга

На полученных водолазами кадрах поврежденного корпуса танкера Koala в порту Усть-Луга видно, что металл в месте взрыва вогнут внутрь. В связи с этим следователи склоняются к версии о внешнем воздействии на борт судна, сообщает 12 февраля 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 78.ru Фото: 78.ru

По данным телеканала со ссылкой на источник, в настоящий момент приоритетным становится предположение о подрыве машинного отделения танкера. Судя по фото, границы отверстия «рваные», искореженный металл загнут внутрь машинного отделения.

Также уточняется, что находящийся на борту мазут затвердел и его утечка теперь невозможна.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос откачки 130 тыс. тонн мазута, который находится на борту танкера Koala. Для этого в порт доставили насосы из Мурманска. Кроме этого, стало известно, что после взрывов на судне в порту Усть-Луга последует массовая проверка торгового флота

Подробнее об инциденте и его последствиях — в материале «Ъ-СПб» «Koala поставила причал "Усть-Луга Ойл" на простой».

Андрей Цедрик