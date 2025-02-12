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После взрывов на танкере Koala последует массовая проверка торгового флота

Массовая проверка торгового флота на наличие взрывоопасных предметов последует после инцидента с танкером Koala в Ленобласти, сообщает 78.ru.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Накануне, 11 февраля, в порту Усть-Луга прошло расширенное межведомственное совещание. На нем приняли решение усилить группировку сотрудников экстренных служб в районе взрыва танкера. Также стало известно, что судно не было всесторонне обследовано с внешней стороны корпуса при пересечении российской границы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ночь на 9 февраля в машинном отделении Koala прогремела серия последовательных взрывов, в результате чего возникла опасность разлива нефтепродуктов. По данным властей Ленобласти и Росморречфлота, серьезных последствий удалось избежать, в результате происшествия никто не пострадал. Моряков своевременно эвакуировали с танкера.

Подробнее читайте в материале «"Коала" не вышла из порта».

Андрей Маркелов

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