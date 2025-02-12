Винный город «Белый мыс» в Геленджике открыл девять вакансий

Набор сотрудников на hh.ru объявил винный город «Белый мыс» в Геленджике. Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Среди вакансий винного города в Геленджике: руководитель выставочного отдела музея вина, специалист по кадровому делопроизводству, сомелье, кавист, начальник склада, главбухгалтер, товаровед, су-шеф, шеф-пекарь. Первые объекты «Белого мыса» откроют весной 2025 года.

«Это огромный проект, включающий музей истории российского виноделия; самый большой в стране магазин, около десяти различных заведений <…> На территории комплекса планируется запуск двух ультрасовременных лабораторий»,— рассказывает один из авторов проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий.

Комплекс включает рестораны, магазины, музей имени Льва Голицына, учебный центр, экспо, ивент-холл, пляж и кинотеатр. Стоимость проекта не раскрывается.

Алена Воробьева