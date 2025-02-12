Винный город «Белый мыс» в Геленджике начал набирать сотрудников

Винный город «Белый мыс» в Геленджике объявил о наборе сотрудников. Сейчас на hh.ru у компании открыто девять вакансий: руководитель выставочного отдела музея вина, специалист по кадровому делопроизводству, сомелье, кавист, начальник склада, главный бухгалтер, товаровед, су-шеф, шеф-пекарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кубань», первые объекты винного города в Геленджике откроют весной 2025 года. Официальное открытие комплекса, который включает рестораны, магазины, музей имени Льва Голицына, учебный центр, экспо, ивент-холл, пляж и кинотеатр, запланировано к осени.

Авторами проекта являются рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков. «Это огромный проект, включающий музей истории российского виноделия; самый большой в стране магазин, который займет порядка 1,5 тыс. кв. м площади; около десяти различных заведений <…> На территории комплекса планируется запуск двух ультрасовременных лабораторий»,— рассказывал господин Левицкий.

По его словам, под реализацию винного города выделено 40 тыс. кв. м в районе микрорайона Тонкий Мыс в Геленджике. Стоимость проекта не раскрывается.

Наталья Решетняк