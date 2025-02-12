Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Винный город «Белый мыс» в Геленджике начал набирать сотрудников

Винный город «Белый мыс» в Геленджике объявил о наборе сотрудников. Сейчас на hh.ru у компании открыто девять вакансий: руководитель выставочного отдела музея вина, специалист по кадровому делопроизводству, сомелье, кавист, начальник склада, главный бухгалтер, товаровед, су-шеф, шеф-пекарь.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Кубань», первые объекты винного города в Геленджике откроют весной 2025 года. Официальное открытие комплекса, который включает рестораны, магазины, музей имени Льва Голицына, учебный центр, экспо, ивент-холл, пляж и кинотеатр, запланировано к осени.

Авторами проекта являются рестораторы Дмитрий Левицкий и Аркадий Новиков. «Это огромный проект, включающий музей истории российского виноделия; самый большой в стране магазин, который займет порядка 1,5 тыс. кв. м площади; около десяти различных заведений <…> На территории комплекса планируется запуск двух ультрасовременных лабораторий»,— рассказывал господин Левицкий.

По его словам, под реализацию винного города выделено 40 тыс. кв. м в районе микрорайона Тонкий Мыс в Геленджике. Стоимость проекта не раскрывается.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...