Задержание основателя компании iSpring и обвинение «Тулпар Эйр» в попытке преднамеренного банкротства

В Марий Эл задержали основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова по делу о мошенничестве с земельными участками. Вместе с ним задержаны глава администрации Оршанского района и его заместитель. Ущерб оценивается в 20,5 млн руб. В офисе iSpring прошли обыски. Усков связывает дело со своей позицией против застройки в Йошкар-Оле. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об основаниях возбуждения и ходе расследования дела. Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности Василию Пискареву разобраться в ситуации с задержанием основателя IT-компании.

Бывший директор «Тулпар Эйр» Азат Хаким обвиняет авиакомпанию в намеренной подаче заявления о признании банкротом, чтобы не исполнять решение суда.

Начальника отдела аренды Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова освободили из СИЗО под домашний арест до 13 апреля. В декабре 2024 года его задержали по подозрению в мошенничестве, превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. По версии следствия, Аминов помогал компаниям получать преимущества на аукционах по аренде госимущества, нанеся ущерб бюджету на 2,8 млн руб.

За 2024 год в Татарстане и Казани было предотвращено пять вооруженных атак на школы. По словам заместителя начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану Динара Карибуллина, вовлечение молодых людей в преступную деятельность под влиянием идеологии «колумбайн» остается серьезной проблемой.

В Чувашии наладят производство малогабаритных регулирующих клапанов. Предприятие на земельном участке размером 3900 кв. м построят в Чебоксарах. В проект будет инвестировано 80 млн руб.

За неделю 34 директора управляющих компаний были оштрафованы общей суммой более чем на 934 тыс. руб.

В 2024 году в Татарстане было задержано шесть участников, связанных с украинскими террористическими организациями. Всего в республике было зафиксировано 53 преступления террористической направленности.

На предстоящей выставке «Казань Агро 2025», которая пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 12 по 14 февраля, примут участие 300 компаний из России и еще 10 зарубежных. Ожидается приезд компаний из Анголы, Киргизии, Китая, Руанды, Таджикистана, Турции, Беларуси, Египта, Румынии и Туркмении. Во время выставки будут продемонстрированы достижения в различных сферах агропрома.

Артём Дергунов