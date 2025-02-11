В Чувашии запустят производство малогабаритных регулирующих клапанов

В Чувашии наладят производство малогабаритных регулирующих клапанов. Инвестпроект научно-производственного предприятия «ГРОСС» признали приоритетным. Соответствующее распоряжение Кабмина Чувашии подписано главой республики Олегом Николаевым.

Предприятие на земельном участке площадью 3900 кв. м построят в Чебоксарах. Объем инвестиций в проект составит 80 млн руб. Проект предполагает создание 50 новых рабочих мест.

Чувашское правительство обеспечит инвесторов нефинансовой господдержкой до 31 декабря 2026 года.

Артём Дергунов