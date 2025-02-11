Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности Василию Пискареву проверить обстоятельства задержания основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Об этом он заявил на пленарном заседании палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Володин поручил разобраться с делом основателя IT-компании iSpring в Марий Эл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Володин поручил разобраться с делом основателя IT-компании iSpring в Марий Эл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Направьте обращение, как председатель комитета по безопасности, к тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал, создал школу. А ему там вспомнили историю двенадцатилетней давности. Надо разобраться, мы должны реагировать на такие случаи, обязательно выносить эти вопросы на обсуждение и обращаться в компетентные органы», — сказал председатель Госдумы.

10 февраля основателя iSpring задержали в Марий Эл по делу о махинациях с землей. По данным следствия, ущерб составил 20,5 млн руб. Дело взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил руководителю следственного управления по Марий Эл доложить об основаниях возбуждения уголовного дела.

Анар Зейналов