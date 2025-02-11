Чиновника Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова освободили из СИЗО

Вахитовский районный суд Казани изменил меру пресечения начальнику отдела аренды Минземимущества РТ Ильшату Аминову с заключения под стражу на домашний арест до 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Чиновник находился в СИЗО с декабря 2024 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, с июня 2021 по ноябрь 2024 года Ильшат Аминов помогал пяти коммерческим компаниям получать преимущества на аукционах по аренде государственного имущества. Занижая стоимость арендных платежей, он причинил ущерб бюджету на сумму более 2,8 млн руб.

Аминову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ).

Анар Зейналов