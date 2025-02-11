34 директора татарстанских УК оштрафовали почти на миллион рублей за неделю

За неделю 34 директора татарстанских управляющих компаний (УК) были оштрафованы общей суммой более 934 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

К примеру, директор УК «Жилкомфортсервис», находящейся в Елабуге, был оштрафован на 25 тыс. руб., после того как в Госжилинспекцию республики обратился местный житель дома по ул. Пролетарская, 38. Владелец квартиры жаловался на регулярные затопления, сырость и отсутствие электричества из-за короткого замыкания. На многочисленные жалобы управляющая компания никак не реагировала.

Инспектор вынес предписание устранить нарушения и наложил штраф. Исполнение предписания находится на контроле инспекции.

Артём Дергунов