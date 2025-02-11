Бастрыкин поручил доложить о расследовании по делу главы iSpring Юрия Ускова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Марий Эл Александру Рычкову подготовить доклад об основаниях возбуждения и ходе расследования уголовного дела против руководителя компании iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с муниципальными земельными участками.

Главу компании iSpring Юрия Ускова задержали 10 февраля. Также по уголовному делу были задержаны глава администрации Оршанского района Александр Плотников и его первый заместитель Иван Михеев.

Дарья Сайфиева