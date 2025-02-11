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В выставке «Казань Агро 2025» примут участие 300 компаний из России и еще 10 стран

На выставке «Казань Агро 2025» ожидается более 300 компаний из России и зарубежья. В ней примут участие 10 зарубежных стран: Ангола, Киргизия, Китай, Руанда, Таджикистан, Турция, Беларусь, Египет, Румыния и Туркмения. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Во время выставки будут продемонстрированы достижения в области растениеводства, животноводства, пищевой промышленности, цифровизации агропромышленного комплекса, переработки и других важных сферах агропрома.

На выставке традиционно ожидают визит раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, а также федеральных и региональных чиновников, глав аграрных компаний и холдингов.

Мероприятие пройдет с 12 по 14 февраля в международном выставочном центре «Казань Экспо».

Артём Дергунов

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