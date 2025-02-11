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В Казани и Татарстане в 2024 году предотвратили пять вооруженных атак на школы

За 2024 год в Казани и Татарстане было предотвращено пять вооруженных нападений на школы. Об этом в ходе заседания Комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана сообщил заместитель начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану Динар Карибуллин.

По словам господина Карибуллина, вовлечение молодежи в преступную деятельность под влиянием идеологии «колумбайн» остается серьезной проблемой.

«Планировалось осуществить вооруженные нападения на образовательные организации республики в Казани и Кукморе», — сказал Карибуллин.

20 мая 2024 года в рамках всероссийских антитеррористических мероприятий в школах Татарстана отрабатывались действия на случай терактов.

Артём Дергунов

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