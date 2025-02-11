Рентабельность выселяется из гостиниц

Доходы гостиниц в России в прошлом году превысили 1 трлн руб., однако их рентабельность падает. По итогам 2024-го отели заработали почти на треть больше, чем в 2023-м. Это следует из предварительных данных Росстата, которые приводит РБК. Лидером по доходам стали объекты размещения Краснодарского края — 220 млрд руб. В первую тройку также вошли Москва и Санкт-Петербург, которые заработали на 30% больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Такой результат — следствие роста количества путешествий по стране, турпотока из-за рубежа, а также средней цены номера. Рентабельность бизнеса при этом страдает, говорит владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «Мы действительно отмечаем рост всех гостиничных показателей 2024 года к 2023-му. Это связано с трендом на внутренний туризм, который сформировался еще в период выхода из пандемии COVID-19 и продолжается до сих пор. По понятным причинам у нас сейчас нет туристов из Западной Европы, но начинают появляться гости из дружественных стран. Их число растет, потому что многие из этих государств тоже относительно недавно отменили все правила, связанные с ковидными ограничениями. В частности, китайцы начали активно путешествовать только год-полтора назад. Мы отмечаем наложение этих двух факторов: активные поездки россиян по стране и возобновление въездного туризма. Стабильно растет средняя цена гостиничных номеров, потому что увеличивается спрос.

Вместе с тем растут и издержки. Поэтому рост валовой выручки сейчас формируется прежде всего за счет изменившегося прайса. Вместе с тем в текущих условиях с нынешними высокими ставками по кредитам это создает серьезную преграду вообще для инвестирования в гостиничную отрасль, потому что деньги нынче очень дорогие, а сроки окупаемости проектов в этой сфере — 18, а порой и 20 лет.

Так что, несмотря на то, что растут спрос и доходы, для подходящей рентабельности сейчас сложный период».

Рентабельность также сильно зависит от менеджеров отеля, поэтому ситуация у игроков неодинаковая, отметил управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич: «Это вопрос, в первую очередь, качества менеджмента, а во вторую — категории гостиницы. То есть если мы с вами возьмем отель класса Four Seasons и, например, Ibiza или Park Inn и попытаемся посчитать их рентабельность, то там будут принципиально разные значения. Во втором случае этот показатель будет сильно выше, чем в первом. Да, цены растут, в том числе и на расходные материалы. Мы получаем практически еженедельные уведомления об индексации и по продуктам, и напитки, особенно алкогольные, дорожают довольно серьезными темпами. Но я бы не сказал, что у нас очень сильно упала рентабельность.

Если менеджеры умеют работать со стоимостью продуктов и номера, с тратами на персонал и расходные материалы, то какого-то такого драматизма я, честно говоря, не вижу.

Что касается уровня подготовки сотрудников и их количества, то все зависит от региона и работодателя. Когда некоторые гостиничные сети стремительно развиваются и пытаются перегнать себя же, тогда, наверное, менеджеров им не хватит. Когда все это происходит в запланированном, планомерном темпе, тогда все нормально, и есть возможность сохранить управляющих и развивать их компетенции».

По оценкам собеседников РБК, если в 2019 году рентабельность по прибыли в среднем по отелю доходила до 25%, то в 2024-м — не превышала 12%.

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Елена Иванова