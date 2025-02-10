Главные новости за 10 февраля. Ростов-на-Дону и область.

ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой». Игра прошла на донской площадке.

В Ростове спрос на тренировки в зале вырос на 70% в январе. Такой вывод аналитики сделали на основе запросов в «Яндекс. Картах».

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении экс-сотрудника Минобороны. Ее подозревают в мошенничестве и получении взятки.

В Азовском море начала расти популяция осетровых. То же касается азовской севрюги.

Оборот розничной торговли на Дону вырос на 11,5% за прошлый год. Объем продаж достиг 1,8 трлн руб.

В ОЭЗ «Ростовская» ввели в эксплуатацию пять производственных корпусов. Еще на четырех площадках заложен фундамент.

Власти Ростова заключили мировое соглашение с хозяином Парамоновских складов. Застройщикобязана представить план реконструкции в течение 18 месяцев.

Сергей Шамшура возглавил ТАНТК имени Бериева. Ранее он возглавлял АО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс».

Доходный дом Чернова в Ростове сохранил статус объекта культурного наследия. Такое решение вынес областной суд.

Ученые ЮФУ разработали сверхчувствительный наногенератор. Испытания начнутся в июле 2025 года.