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Доходный дом Чернова в Ростове сохранил статус объекта культурного наследия

Ростовский областной суд отклонил иск ООО «Новотекс» об удалении доходного дома Чернова на Буденновском проспекте, 17 в Ростове из списка объектов культурного наследия — сообщает издание 161.RU. Ответчиком по делу выступал городской комитет по охране ОКН.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

В августе прошлого года здание, в котором располагается, среди прочего, Управление по строительству оросительных систем «Ростовдонводстрой», внесли в соответствующий реестр. Статус ОКН запретил сносить здание и строить на его месте другие объекты.

Компания «Новотекс», которая владеет домом Чернова, планировала построить на его месте бизнес-центр. В связи с этим руководство организации обратилось в суд, настаивая на том, что экспертиза проведена неверно.

Доходный дом Карпета Чернова возвели в 1890-х годах. Здание серьезно пострадало в годы Великой Отечественной Войны, и его пришлось восстанавливать.

Дмитрий Ковалевский

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