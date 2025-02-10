В Азовском море начала расти популяция осетровых

В 2024 году в акватории Азовского моря наблюдается восстановление запасов русского осетра. Об этом рассказали ученые на научно-промысловом совете, сообщает пресс-служба «АзНИИРХ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Биомасса осетра за период с 2014 по 2024 годы выросла с 0 до 3 тыс. т. Положительная динамика также отмечается в отношении азовской севрюги. Регистрируется увеличение численности популяции стерляди в реке Дон, особенно на участке ниже плотины Цимлянского гидроузла.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что азово-черноморская шемая, обитающая в бассейне реки Дон, исключена из Красной книги Ростовской области.

Ева Китаева