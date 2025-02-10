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ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с «Астраханочкой» во втором предварительном раунде OLIMPBET Суперлиги 2024/25. Игра состоялась 9 февраля на футбольном манеже донской столицы.

Фото: Telegram-канал ГК «Ростов-Дон»

Фото: Telegram-канал ГК «Ростов-Дон»

Как сообщает пресс-служба клуба, матч завершился со счетом 21:21. Лучшим игроком ГК «Ростов-Дон» стала Юлия Грацкевич, а со стороны «Астраханочки» Полина Шаркова.

Следующая встреча донских гандболисток состоится 14 февраля с командой ЦСКА в Москве.

В настоящее время ГК «Ростов-Дон» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Всего клуб набрал 39 очков.

Анастасия Казуков

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