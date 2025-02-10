Власти Ростова заключили мировое соглашение с хозяином Парамоновских складов

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области и ООО «Альянс-М», которая владеет Парамоновскими складами в Ростове заключили мировое соглашение после полугода судебных тяжб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Иск на компанию комитет подал в июне прошлого года, поскольку застройщик не выполнил обязательство подготовить проект реконструкции объекта до конца 2023 года. Кроме того, «Альянс-М» должен был законсервировать склады и закрыть их для прохожих — это также не было сделано.

По информации издания 161.RU, полученной в комитете, по условиям мира «Альянс-М» должен представить в течение 18 месяцев план работ и, если проект одобрят, реконструировать склады в течение трех лет. В случае срыва сроков, компания будет платить ежемесячную неустойку в 100 тыс. руб.

Парамоноские склады — памятник архитектуры федерального значения. Пять помещений были возведены во второй половине XIX века. Два из них принадлежали одному из богатейших купцов России того времени Елпидифу Парамонову.

ООО «Альянс-М», согласно данным сервиса Rusprofile, зарегистрирована в 2007 году в Ростове. Среди сфер деятельности компании указаны, в частности, строительство жилых и нежилых зданий. Однако, согласно данным сервиса, организация не получала выручки в последние годы.

Дмитрий Ковалевский