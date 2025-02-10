Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении экс-сотрудника Минобороны

В отношении бывшего сотрудника Министерства обороны России возбуждены уголовные дела по факту мошенничества (159 УК РФ) и получения взятки (290 УК РФ). В настоящее время подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-сотрудник причастен к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО «10 ГПЗ».

Подозреваемый, будучи начальником 547 военного представительства, согласовал необоснованно завышенные цены на специальную подшипниковую продукцию для государственных заказчиков.

Снежана Стодольская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...