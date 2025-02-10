В Ростове возбудили уголовное дело в отношении экс-сотрудника Минобороны
В отношении бывшего сотрудника Министерства обороны России возбуждены уголовные дела по факту мошенничества (159 УК РФ) и получения взятки (290 УК РФ). В настоящее время подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Экс-сотрудник причастен к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО «10 ГПЗ».
Подозреваемый, будучи начальником 547 военного представительства, согласовал необоснованно завышенные цены на специальную подшипниковую продукцию для государственных заказчиков.