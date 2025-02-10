Сергей Шамшура возглавил ТАНТК имени Бериева

Сергей Шамшура назначен управляющим директором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Об этом информирует пресс-служба ОАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОАК Фото: пресс-служба ОАК

На этой должности он сменил Павла Павлова. Сергей Шамшура прошел более чем 20-летний путь в структурах «Роствертола», а с 2021 года руководил одним из предприятий холдинга «Вертолеты России» АО Арсеньевская авиационная компания «Прогресс».

ТАНТК им. Бериева производит самолеты-амфибии Бе-200ЧС — в настоящее время компания выполняет договор на поставку самолетов в Алжир. Кроме того, на заводе ремонтируют и модернизируют ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации и противолодочные самолеты Ту-142, а также самолетов комплекса радиолокационного дозора и наведения А-50 и А-50У.

Дмитрий Ковалевский