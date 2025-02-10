Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ученые ЮФУ разработали сверхчувствительный наногенератор

Наногенератор на основе углеродных нанотрубок разработали ученые «Умной фабрики» Передовой инженерной школы ЮФУ. По словам разработчиков, озвученным во время пресс-тура, новый элемент микроэлектроники позволит увеличить чувствительность протезов или поддерживать работу кардиостимуляторов.

Предыдущая фотография

Фото: пресс-служба ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

Следующая фотография
1 / 3

Фото: пресс-служба ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

Устройство способно улавливать мельчайшие внешние воздействия, такие как звуковые волны или движение. Использовать наногенераторы планируют, в частности, в мобильных телефонах и пауэрбанках — таким образом гаджеты смогут заряжаться при ходьбе или от разговоров окружающих. Кроме того, они могут применяться при разработке сверхчувственных микрофонов, биопротезов и других устройств.

Заказы на производство наногенераторов уже поступают, однако в ПИШ ЮФУ отказались назвать потенциальных покупателей, сославшись на коммерческую тайну. Прототип устройства будет готов к июлю 2025 года — после этого начнутся испытания.

«Нанотрубки созданы из уникального материала. Фактически они углеродные с примесью азота. Фактически это лист графена, свернутый в трубку, который обладает высокой механистической прочностью. Так что, долговечность таких генераторов не вызывает сомнений» — рассказал руководитель дивизиона «Электроника» ПИШ ЮФУ Алексей Коломийцев.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...