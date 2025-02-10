Ученые ЮФУ разработали сверхчувствительный наногенератор

Наногенератор на основе углеродных нанотрубок разработали ученые «Умной фабрики» Передовой инженерной школы ЮФУ. По словам разработчиков, озвученным во время пресс-тура, новый элемент микроэлектроники позволит увеличить чувствительность протезов или поддерживать работу кардиостимуляторов.

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Устройство способно улавливать мельчайшие внешние воздействия, такие как звуковые волны или движение. Использовать наногенераторы планируют, в частности, в мобильных телефонах и пауэрбанках — таким образом гаджеты смогут заряжаться при ходьбе или от разговоров окружающих. Кроме того, они могут применяться при разработке сверхчувственных микрофонов, биопротезов и других устройств.

Заказы на производство наногенераторов уже поступают, однако в ПИШ ЮФУ отказались назвать потенциальных покупателей, сославшись на коммерческую тайну. Прототип устройства будет готов к июлю 2025 года — после этого начнутся испытания.

«Нанотрубки созданы из уникального материала. Фактически они углеродные с примесью азота. Фактически это лист графена, свернутый в трубку, который обладает высокой механистической прочностью. Так что, долговечность таких генераторов не вызывает сомнений» — рассказал руководитель дивизиона «Электроника» ПИШ ЮФУ Алексей Коломийцев.

Дмитрий Ковалевский