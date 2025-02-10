В ОЭЗ «Ростовская» ввели в эксплуатацию пять производственных корпусов
В особой экономической зоне «Ростовская» в 2024 году были завершены работы по строительству пяти производственных корпусов общей площадью более 7 тыс. кв.м. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В настоящее время в четырех корпусах выполнены работы по обустройству фундамента, смонтированы колонны и фермы кровли, планируется приступить к монтажу сэндвич-панелей, заливке полов и подводу коммуникаций.
Также на строительных площадках других четырех корпусов ведется расчистка и планировка территории, вынос коммуникаций с пятна застройки, разрабатывается проектная документация. На площадке одного из корпусов начаты работы по устройству фундаментной части, на площадке другого корпуса проводятся проектно-изыскательные работы.
Директор управляющей компании ОЭЗ «Ростовская» ООО «НИП Сервис» Вадим Хохлов отметил, что в построенных корпусах резидентами ведутся подготовительные работы для начала производственной деятельности разрабатывается проектная документация и приобретается технологическое оборудование
«В 2024 году восемь компаний стали резидентами ОЭЗ «Ростовская». Размещение в ОЭЗ «Ростовская» дает возможность инвесторам пользоваться налоговыми льготами», отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко и подчеркнул, что готовые производственные площадки позволят ускорить процесс запуска новых производств.