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В Ростове спрос на тренировки в зале вырос на 70% в январе

Спрос среди ростовчан на походы в фитнес-зал в январе вырос примерно на 70% по сравнению со средним показателем по году. В первый месяц зимы пользователи Яндекс Карт искали тренажерные залы в Ростове более 23 тыс. раз, сообщает пресс-служба сервиса.

Фото: Русская медная компания

Фото: Русская медная компания

Ниже всего спрос на тренировки в спортзалах среди ростовчан зафиксирован в марте. В этом месяце пользователи Яндекс Карт ищут фитнес-организации на 33% реже, чем в среднем по году. В марте зарегистрировано всего 9 тыс. таких запросов.

Согласно усредненным данным загруженности организаций за последний год, спортивные залы в Ростове наиболее заполнены по будням в 18:00. Час-пик длится до 20:00.

Ростов-на-Дону стал третьим городом России по концентрации спортивных и фитнес-залов — здесь их 1,8 на каждые 10 тыс. человек. Больше всего спортзалов расположено пр. вдоль Буденновский (21,2%).

Всего в Ростове расположен 201 спортзал — от небольших «качалок» в жилых домах до филиалов крупных сетей.

Ева Китаева

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