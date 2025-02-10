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Коммерсантъ FM
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Пробег вырулил на маркетплейс

Насколько безопасно покупать подержанные машины на онлайн-площадках

На одном из крупнейших российских маркетплейсов в продаже появились автомобили с пробегом. С понедельника, 10 февраля, клиентам Wildberries доступны несколько моделей Kia, Renault, Volkswagen, Changan и Audi. Цены стартуют от 950 тыс. руб. Заказать авто могут пока только жители Москвы и Московской области. Партнером маркетплейса выступает компания Pango Cars, которая специализируется на продаже автомобилей с пробегом.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Там уточнили “Ъ FM”, что заказать машину можно только после предоплаты 100%. Затем либо транспортное средство доставят покупателю, либо авто можно забрать в одном из дилерских центров, сообщил операционный директор Pango Cars Сергей Фирсов: «Схема покупки выглядит абсолютно так же, как схема покупки любого товара на маркетплейсе. Покупатель выбирает товар, добавляет в корзину, совершает оплату. После этого с покупателем связывается продавец, это один из дилерских центров компании Pango Cars, договаривается о времени и месте выдачи автомобиля.

Что касается подробного описания автомобиля, представлено порядка 20 фотографий на каждый автомобиль, которые дают достаточно полную картину его состояния, оснащения и всего остального. Также приложен чек-лист технической диагностики, он содержит в себе 129 пунктов, здесь тоже можно увидеть, есть ли какие-то замечания либо рекомендации по технической части. Все автомобили, представленные на маркетплейсе, проходят полную техническую диагностику и имеют сертификат продленной гарантии, который действует в течение одного года либо 20 тыс. км пробега, что наступит ранее».

Авторынок начал 2025 год с роста продаж благодаря акциям дилеров

До сих пор на маркетплейсах продавались только новые автомобили. Одним из первых такую возможность запустил Ozon осенью 2023-го. Как сообщали в компании, к четвертому кварталу 2024 года спрос на такие авто вырос в восемь раз. Аналогичная услуга есть и у Wildberries. Там говорили, что с момента запуска на площадке купили несколько сотен новых авто.

При этом приобретение машины с пробегом требует более тщательного осмотра. Зачастую определить недостатки транспортного средства только по фотографиям очень сложно, отмечает эксперт по автоподбору Артур Брума: «Когда мы выполняем услугу "подбор под ключ", в приоритете, конечно, автосалоны. Во-первых, у них есть какая-никакая диагностика, есть закон "О защите прав потребителя", который выступает на стороне физлица. И у нас в течение двух недель есть возможность выявить какой-то скрытый дефект, о котором не было заявлено, и попросить его либо устранить, либо вернуть автомобиль автосалону.

Каких машин из КНР больше не будет на российском рынке

Крупные игроки достаточно охотно идут даже на серьезные суммы при устранении пропущенных ими же недостатков. Когда вы не видели б/у автомобиль и его покупаете, он может, кроме технических недостатков, иметь недостатки в виде прожженных сидений, которые не указал продавец, прокуренный салон или затхлый запах в салоне по каким-то причинам. Речь больше идет об эстетических моментах, которые не могут являться причиной для возврата. Одни люди на это готовы закрыть глаза, а других это очень сильно расстраивает. Какая-то аудитория, готовая купить автомобиль, получив относительно ограниченное количество информации о нем, найдется, но это, как правило, люди, у которых будут менее жесткие требования к автомобилю, наверное, в более бюджетной ценовой категории».

В компании Pango Cars отмечают, что у покупателей будет возможность отказаться от заключения договора купли-продажи после осмотра автомобиля. Для этого нужно будет назвать продавцу код отмены и машину увезут обратно в салон. Кроме того, клиент сможет вернуть автомобиль уже после покупки по закону «О защите прав потребителей». Но перед сделкой необходимо внимательно проверить, с кем именно заключается договор купли-продажи, обращает внимание автоюрист Лев Воропаев: «Кто будет конечным продавцом? Физическое либо юридическое лицо, а соответствующая площадка и еще какая-то компания выступят некими агентами?

Согласно Гражданскому кодексу, если они не являются физическими собственниками транспортного средства и действуют только в качестве агента, то никакой ответственности за продаваемый товар не несут. Вся ответственность ложится на продавца. И если им будет выступать физическое лицо, то никакой закон "О защите прав потребителя" неприменим.

Но если они все-таки продавцы или поверенные лица, а не агенты, тогда закон "О защите прав потребителя" можно применить, в том числе и вернуть транспортное средство, наложить иные санкции в случае нарушения прав и законных интересов покупателя».

Почему вырос объем вторичного рынка машин

В Pango Cars отмечают, что все автомобили, которые представлены на витрине маркетплейса, от официальных дилеров и есть в наличии у продавцов. В прошлом году эксперты «Автостата» проводили опрос автовладельцев, который показал, что подавляющее большинство респондентов не покупали машины через маркетплейсы. При этом больше 60% из них положительно относятся к этой опции. Но свыше трети опрошенных заявили, что не хотели бы приобретать авто через маркетплейсы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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