Пробег вырулил на маркетплейс

На одном из крупнейших российских маркетплейсов в продаже появились автомобили с пробегом. С понедельника, 10 февраля, клиентам Wildberries доступны несколько моделей Kia, Renault, Volkswagen, Changan и Audi. Цены стартуют от 950 тыс. руб. Заказать авто могут пока только жители Москвы и Московской области. Партнером маркетплейса выступает компания Pango Cars, которая специализируется на продаже автомобилей с пробегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Там уточнили “Ъ FM”, что заказать машину можно только после предоплаты 100%. Затем либо транспортное средство доставят покупателю, либо авто можно забрать в одном из дилерских центров, сообщил операционный директор Pango Cars Сергей Фирсов: «Схема покупки выглядит абсолютно так же, как схема покупки любого товара на маркетплейсе. Покупатель выбирает товар, добавляет в корзину, совершает оплату. После этого с покупателем связывается продавец, это один из дилерских центров компании Pango Cars, договаривается о времени и месте выдачи автомобиля.

Что касается подробного описания автомобиля, представлено порядка 20 фотографий на каждый автомобиль, которые дают достаточно полную картину его состояния, оснащения и всего остального. Также приложен чек-лист технической диагностики, он содержит в себе 129 пунктов, здесь тоже можно увидеть, есть ли какие-то замечания либо рекомендации по технической части. Все автомобили, представленные на маркетплейсе, проходят полную техническую диагностику и имеют сертификат продленной гарантии, который действует в течение одного года либо 20 тыс. км пробега, что наступит ранее».

До сих пор на маркетплейсах продавались только новые автомобили. Одним из первых такую возможность запустил Ozon осенью 2023-го. Как сообщали в компании, к четвертому кварталу 2024 года спрос на такие авто вырос в восемь раз. Аналогичная услуга есть и у Wildberries. Там говорили, что с момента запуска на площадке купили несколько сотен новых авто.

При этом приобретение машины с пробегом требует более тщательного осмотра. Зачастую определить недостатки транспортного средства только по фотографиям очень сложно, отмечает эксперт по автоподбору Артур Брума: «Когда мы выполняем услугу "подбор под ключ", в приоритете, конечно, автосалоны. Во-первых, у них есть какая-никакая диагностика, есть закон "О защите прав потребителя", который выступает на стороне физлица. И у нас в течение двух недель есть возможность выявить какой-то скрытый дефект, о котором не было заявлено, и попросить его либо устранить, либо вернуть автомобиль автосалону.

Крупные игроки достаточно охотно идут даже на серьезные суммы при устранении пропущенных ими же недостатков. Когда вы не видели б/у автомобиль и его покупаете, он может, кроме технических недостатков, иметь недостатки в виде прожженных сидений, которые не указал продавец, прокуренный салон или затхлый запах в салоне по каким-то причинам. Речь больше идет об эстетических моментах, которые не могут являться причиной для возврата. Одни люди на это готовы закрыть глаза, а других это очень сильно расстраивает. Какая-то аудитория, готовая купить автомобиль, получив относительно ограниченное количество информации о нем, найдется, но это, как правило, люди, у которых будут менее жесткие требования к автомобилю, наверное, в более бюджетной ценовой категории».

В компании Pango Cars отмечают, что у покупателей будет возможность отказаться от заключения договора купли-продажи после осмотра автомобиля. Для этого нужно будет назвать продавцу код отмены и машину увезут обратно в салон. Кроме того, клиент сможет вернуть автомобиль уже после покупки по закону «О защите прав потребителей». Но перед сделкой необходимо внимательно проверить, с кем именно заключается договор купли-продажи, обращает внимание автоюрист Лев Воропаев: «Кто будет конечным продавцом? Физическое либо юридическое лицо, а соответствующая площадка и еще какая-то компания выступят некими агентами?

Согласно Гражданскому кодексу, если они не являются физическими собственниками транспортного средства и действуют только в качестве агента, то никакой ответственности за продаваемый товар не несут. Вся ответственность ложится на продавца. И если им будет выступать физическое лицо, то никакой закон "О защите прав потребителя" неприменим.

Но если они все-таки продавцы или поверенные лица, а не агенты, тогда закон "О защите прав потребителя" можно применить, в том числе и вернуть транспортное средство, наложить иные санкции в случае нарушения прав и законных интересов покупателя».

В Pango Cars отмечают, что все автомобили, которые представлены на витрине маркетплейса, от официальных дилеров и есть в наличии у продавцов. В прошлом году эксперты «Автостата» проводили опрос автовладельцев, который показал, что подавляющее большинство респондентов не покупали машины через маркетплейсы. При этом больше 60% из них положительно относятся к этой опции. Но свыше трети опрошенных заявили, что не хотели бы приобретать авто через маркетплейсы.

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Владислав Викторов