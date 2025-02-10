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СМИ: Водолазы обнаружили несколько пробоин на подводной части танкера Koala

При осмотре подводной части танкера Koala в порту Усть-Луга водолазы обнаружили три отверстия размерами 1х0,8 метра, 4х2 м и 4х2 метра. Об этом со ссылкой на источник знакомый с ситуацией в понедельник, 10 февраля, сообщает 78.ru.

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

По данным телеканала, по факту происшествия с судном возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Напомним, что утром в воскресенье, 9 февраля, на танкере Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв во время запуска двигателя. В результате оказалось повреждено машинное отделение. Как официально сообщили в администрации Ленобласти, разлива нефтепродуктов зафиксировано не было, экипаж эвакуирован, обошлось без пострадавших. Позднее в Росморречфлоте заявили, что угрозы затопления танкера нет. При этом власти Финляндии намерены провести собственное расследование после произошедшего на Балтике инцидента.

Андрей Цедрик

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