Главные новости за неделю 3 — 9 февраля. Ростов-на-Дону и область

В отношении замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

В ночь с пятницы на субботу в Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах. В районе, где пострадали многоэтажки из-за падения БПЛА, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Трассу Р-280 «Новороссия» планируют сделать четырехполосной на всем протяжении, что сделает автодорогу ключевым логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Также трасса включена в маршрут Азовского транспортного кольца.

В Ростове запустят новую технологию отслеживания местоположения транспорта, с помощью которой планируется решить проблемы с отображением общественного транспорта в донской столице на интерактивных картах.

Компания Gloria Jeans планирует сохранить за собой логистический центр в Новошахтинске. Логистический центр в Новошахтинске будет связан с дальнейшей деятельностью компании в качестве ритейлера. Он начал работать в 2014 году рядом с трассой М-19. Его площадь занимает 9 га. Инвестиции в проект составили 2,6 млрд руб.

Специалисты ростовского Водоканала зафиксировали сезонное ухудшение качества воды в реке Дон. Вода имеет неприятный рыбный, болотистый запах из-за летучих органических веществ. Для их нейтрализации изменена технология водоподготовки.

Председатель Думы – глава города Ростова Зинаида Неярохина досрочно покинет пост 11 февраля. Решение связано с изменениями в структуре власти и приходом нового главы администрации Ростова.

Суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному сроку. По версии следствия, в феврале 2024 года Дзяман отдал приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью. Погибли десять человек.

В администрации Новочеркасска прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное падению уровня воды на водозаборах. В городе введен режим повышенной готовности.

Бывшего руководителя ростовского АО «Продмаш» Леонида Караханова, — одного из фигурантов уголовного дела бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой — будут судить отдельно. Господин Караханов, по данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, участвовал в передаче взятки судье в качестве посредника и заключил досудебное соглашение со следствием.