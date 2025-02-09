Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за неделю 3 — 9 февраля. Ростов-на-Дону и область

В отношении замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

В ночь с пятницы на субботу в Первомайском районе Ростова из-за падения беспилотника были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах. В районе, где пострадали многоэтажки из-за падения БПЛА, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Трассу Р-280 «Новороссия» планируют сделать четырехполосной на всем протяжении, что сделает автодорогу ключевым логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Также трасса включена в маршрут Азовского транспортного кольца.

В Ростове запустят новую технологию отслеживания местоположения транспорта, с помощью которой планируется решить проблемы с отображением общественного транспорта в донской столице на интерактивных картах.

Компания Gloria Jeans планирует сохранить за собой логистический центр в Новошахтинске. Логистический центр в Новошахтинске будет связан с дальнейшей деятельностью компании в качестве ритейлера. Он начал работать в 2014 году рядом с трассой М-19. Его площадь занимает 9 га. Инвестиции в проект составили 2,6 млрд руб.

Специалисты ростовского Водоканала зафиксировали сезонное ухудшение качества воды в реке Дон. Вода имеет неприятный рыбный, болотистый запах из-за летучих органических веществ. Для их нейтрализации изменена технология водоподготовки.

Председатель Думы – глава города Ростова Зинаида Неярохина досрочно покинет пост 11 февраля. Решение связано с изменениями в структуре власти и приходом нового главы администрации Ростова.

Суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному сроку. По версии следствия, в феврале 2024 года Дзяман отдал приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью. Погибли десять человек.

В администрации Новочеркасска прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное падению уровня воды на водозаборах. В городе введен режим повышенной готовности.

Бывшего руководителя ростовского АО «Продмаш» Леонида Караханова, — одного из фигурантов уголовного дела бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой — будут судить отдельно. Господин Караханов, по данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, участвовал в передаче взятки судье в качестве посредника и заключил досудебное соглашение со следствием.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...