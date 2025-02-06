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«Gloria Jeans» намерена сохранить логистический центр в Новошахтинске

Компания Gloria Jeans планирует сохранить за собой логистический центр в Новошахтинске. Об этом пишет РБК Ростов со ссылкой на замминистра промышленности и энергетики донского региона Гурген Малхасян.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Логистический центр в Новошахтинске будет связан с дальнейшей деятельностью компании в качестве ритейлера. Он начал работать в 2014 году рядом с трассой М-19. Его площадь занимает 9 га. Объект позволяет автоматизировать процесс упаковки товаров, что увеличивает скорость отгрузок. По данным областного правительства, инвестиции в проект составили 2,6 млрд руб.

О закрытии швейных фабрик в Шахтах и Новошахтинске сообщалось в январе. Власти Ростовской области начали переговоры с потенциальными инвесторами для продажи активов.

Гурген Малхасян заявил, что обсуждения с инвесторами о покупке производственных площадок продолжаются. Основная цель — сохранить рабочие места для более 1,7 тыс. сотрудников в Шахтах и Новошахтинске.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что компания «Элис Фэшн Рус», которая занимается производством одежды в Ростовской области, не планирует покупать донские фабрики Gloria Jeans. Компания рассматривала возможность приобретения активов, но в настоящее время интереса к этому нет из-за отсутствия необходимости увеличивать объемы выпуска продукции.

Снежана Стодольская

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