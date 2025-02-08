В районе падения БПЛА в Ростове ввели режим ЧС

В районе, где пострадали многоэтажки из-за падения БПЛА, ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании по чрезвычайным ситуациям, сообщает и. о. главы города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

Режим ЧС будет действовать до ликвидации последствий падения беспилотника. Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба 8 февраля. Также администрацией Первомайского района города организован поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба и оказать необходимую помощь.

Принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам.Кроме того, представители строительных компаний города готовы оказать помощь в работе по закрытию теплового контура во всех пострадавших квартирах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что сегодня ночью после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников.

Прокуратура Ростовской области поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало после атаки беспилотников.

Ева Китаева