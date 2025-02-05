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В Ростове запустят новую технологию отслеживания местоположения транспорта

ООО «Агентство развития платежных систем» (АРПС) разработало новую технологию, с помощью которой планируется решить проблемы с отображением общественного транспорта в донской столице на интерактивных картах. Об этом сообщает Rostov.aif.ru со ссылкой на замгендиректора компании Алексея Торицына.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам Алексея Торицына, технология использует низкочастотный диапазон. Его хватает для передачи сигнала о местоположении транспорта. Технология включает в себя базовую станцию, которая позволяет через интернет взаимодействовать устройству чтения и записи.

Предполагается, что на остановочных комплексах установят метку — она будет защищена от вандалов и влаги. А в салоны транспорта поставят специальные коробки небольших размеров. Когда автобус будет подъезжать к остановке, устройство свяжется с меткой.

Каждая метка будет иметь уникальный идентификатор. «Соответственно, мы можем пометить весь маршрут, остановочные комплексы в прямом и обратном направлении», — пояснил представитель АРПС.

Анна Анисова

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