В Новочеркасске ввели режим повышенной готовности из-за падения уровня воды

В администрации Новочеркасска прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное падению уровня воды на водозаборах. В городе введен режим повышенной готовности, сообщил глава администрации Юрий Лысенко в своем telegram-канале.

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«Если воду все-таки придется отключить, котельные города продолжат работать на воде, привезенной из резервуаров другого района»,— отметил господин Лысенко.

По его словам, региональные власти принимают меры для того, чтобы уровень воды на подводящем канале Новочеркасской ГРЭС и в станице Старочеркасской был увеличен. Сейчас все водозаборы работают в штатном режиме, однако ситуация остается напряженной.

Кристина Федичкина