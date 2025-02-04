Председатель Думы Ростова Зинаида Неярохина объявила об отставке

11 февраля председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина досрочно покинет свой пост. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила депутат от КПРФ Наталья Оськина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Решение связано с изменениями в структуре власти и приходом нового главы администрации Ростова. Согласно изменениям в законодательстве, глава администрации теперь будет являться одновременно и главой города. Раньше эту должность занимал руководитель городской Думы. Сейчас депутатов возглавляет Зинаида Неярохина, поэтому выборы главы города возможны либо при ее отставке по собственному желанию, либо после окончания действия ее полномочий в сентябре 2025 года.

По данным сайта партии «Единая Россия», Зинаида Неярохина родилась 1951 году в с. Родники Ипатовского района Ставропольского края. Впервые была избрана депутатом ростовской Думы в 1994 году (первый созыв). Возглавляет Думу с 2005 года (четвертый, пятый, шестой и седьмой созывы).

Как сообщал «Ъ-Ростов», исполняющим обязанности главы администрации города стал Александр Скрябин. Решение было принято на внеочередном заседании ростовской Думы 28 января.

Ева Китаева