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Трассу Р-280 «Новороссия» планируют сделать четырехполосной

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава федерального дорожного агентства Роман Новиков обсудили работы по реконструкции федеральной трассы Р-280 «Новороссия». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

Основная цель проекта — расширение трассу Р-280 «Новороссия» до четырех полос на всем протяжении, что сделает автодорогу ключевым логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Также трасса включена в маршрут Азовского транспортного кольца.

Уточняется, что особое внимание на встрече уделили предстоящему капитальному ремонту участка дороги возле Таганрога, а также обсуждению мер по профилактики аварийности.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» построят ТК «М4 Молл».

Снежана Стодольская

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