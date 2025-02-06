Водоканал зафиксировал ухудшение качества воды в Ростовской области

Специалисты ростовского Водоканала зафиксировали сезонное ухудшение качества воды в реке Дон. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики Ростова со ссылкой на АО «Ростовводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вода имеет неприятный рыбный, болотистый запах из-за летучих органических веществ. Для их нейтрализации изменена технология водоподготовки: дозируется дополнительный реагент – порошкообразный активированный уголь, который «собирает» в себя соединения, придающие запах, и выводится в процессе дальнейшей обработки воды. Также проводится плановая промывка сетей в разных районах города. Это позволяет удалить из труб естественные отложения, которые образуются в процессе эксплуатации.

Вопрос качества воды находится на контроле ресурсоснабжающей организации, Управления Роспотребнадзора по Ростовской области и администрации города Ростова-на-Дону.

Ева Китаева