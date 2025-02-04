Ни дать, ни взять, но передать

Как стало известно «Ъ-Ростов», Леонида Караханова, бывшего руководителя ростовского АО «Продмаш» — одного из фигурантов уголовного дела бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой — будут судить отдельно. Господин Караханов, по данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, участвовал в передаче взятки судье в качестве посредника и заключил досудебное соглашение со следствием.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дело экс-руководителя ростовского АО «Продмаш» Леонида Караханова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки бывшему председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой (п. «а», «б», ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет колонии) будет рассматриваться отдельно, следует из данных картотек судов. Как сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона, материалы дела направлены в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре для определения территориальной подсудности.

По версии следствия, Леонид Караханов участвовал в передаче взятки Елене Коблевой.

«Судить его будут отдельно, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием»,— пояснил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елену Коблеву обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии). Вместе с ней также будут судить местного предпринимателя Владимира Боженко и Николая Студеникина. Первый обвиняется в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет колонии), второй — в посредничестве при ее передаче (п. «а», «б», ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до 10 лет колонии).

Их дело также направлено в Четвертый кассационный для определения, в каком суде оно будет слушаться по существу. Как ранее отмечали юристы, вероятно, материалы направят в регион, близкий к Ростовской области, так как в ней рассмотрению дела в судах препятствует наличие связей экс-судьи в судебной системе Дона.

Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено в ноябре 2023 года. По версии следствия, Владимир Боженко через посредников Леонида Караханова и Николая Студеникина передал 500 тыс. руб. Елене Коблевой.

«Таким образом предприниматель решал вопрос о возврате ему лодки и сетей, на которые арест наложил азовский мировой судья»,— рассказывал «Ъ» источник в правоохранительных органах.

Елена Коблева написала заявление об уходе с поста председателя Советского райсуда в декабре 2023 года. В этом же месяце квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила ее полномочия. В апреле 2024-го стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Елены Коблевой.

Владимир Боженко был задержан и арестован в мае 2024 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в декабре 2023 года. Основные виды деятельности — рыболовство, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками.

Кристина Федичкина