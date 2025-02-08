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Юрий Слюсарь: из-за атаки БПЛА в Ростове повреждены 14 многоквартирных домов

После падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона в своем Telegram-канале.

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Пострадали здания по ул. Вильнюсская, 4, 6, 7, ул. 1-ой Конной Армии, 16, 18, ул. В. Пановой, 37 и другие. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Также повреждения получили легковые автомобили, припаркованные у дома.

На место прибыли автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко. В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам.

Также в Чертковском районе повреждены административно-бытовые здания. Эвакуировано шесть работников. На место аварии прибыли дежурные службы.

Ева Китаева

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