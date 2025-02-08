Главные новости за 8 февраля. Кубань, Крым, Адыгея
Пять частных домов пострадали на Кубани в результате ночной атаки БПЛА. Обломками повреждены кровля и окна пяти домов в Славянском районе.
В Сочи в суд направили дело в отношении организатора финансовой пирамиды
Из-за сильных порывов ветра в Новороссийске снесло крышу частного дома.
Специалисты МЧС России достали 39 мешков с мазутом со дна около пирса в селе Витязево.
Аварийные бригады Новороссийска продолжают устранять последствия сильного ветра. Специалисты работают круглосуточно.
В течение семи лет в туристической отрасли Краснодарского края появится более 60 тыс. новых рабочих мест.
Повторные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на одном из участков пляжей Анапы недалеко от реки Анапки.
В Сочи выпустили первых птиц, прошедших реабилитацию в центре в Витязево.
Работы по реставрации Всесвятского кладбища в Краснодаре идут с опережением сроков, их планируют закончить к 9 мая. Ремонт начался в 2023 году.
В Крыму дежурят более 160 единиц снегоуборочной и специальной техники из-за непогоды. Продолжает действовать штормовое предупреждение. Всего в регионе дежурят 2,2 тыс. спасателей и 859 единиц техники.