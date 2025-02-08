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В Новороссийске сильный ветер снес крышу частного дома

Из-за сильных порывов ветра в Новороссийске снесло крышу частного дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель службы спасения города Алексей Одеров.

Фото: Telegram-канал руководителя службы спасения Новороссийска Алексея Одерова

Фото: Telegram-канал руководителя службы спасения Новороссийска Алексея Одерова

Спасателям поступил вызов о том, что на улице Лавандовой сорванная крыша частного дома легла на дорогу, при этом поломав столб. Специалисты и местные жители при помощи инструментов разобрали ее и освободили проезжую часть.

«При сильном ветре берегите себя и свое имущество!» — отметил Алексей Одеров.

Алина Зорина

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