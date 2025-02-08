На одном из участков пляжей Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
Повторные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на одном из участков пляжей Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края
Мазутные сгустки нашли специалисты в ходе утреннего мониторинга на Центральном пляже недалеко от реки Анапки. Как отмечают в оперштабе, территория закреплена за Абинским районом.
«Защитные сооружения не допустили распространения нефтепродуктов на основную территорию пляжа»,— говорится в сообщении.