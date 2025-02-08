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На одном из участков пляжей Анапы обнаружили повторные выбросы мазута

Повторные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на одном из участков пляжей Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края

Фото: пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края

Мазутные сгустки нашли специалисты в ходе утреннего мониторинга на Центральном пляже недалеко от реки Анапки. Как отмечают в оперштабе, территория закреплена за Абинским районом.

«Защитные сооружения не допустили распространения нефтепродуктов на основную территорию пляжа»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина

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