На одном из участков пляжей Анапы обнаружили повторные выбросы мазута

Повторные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на одном из участков пляжей Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края Фото: пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края

Мазутные сгустки нашли специалисты в ходе утреннего мониторинга на Центральном пляже недалеко от реки Анапки. Как отмечают в оперштабе, территория закреплена за Абинским районом.

«Защитные сооружения не допустили распространения нефтепродуктов на основную территорию пляжа»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина